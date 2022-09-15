Fitch снижает прогнозы мирового ВВП из-за шоков предложения и быстрого роста ставок

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мирового ВВП в 2022 году на уровне 2,4%, а в 2023 году всего на 1,7%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мирового ВВП в 2022 году на уровне 2,4%, а в 2023 году всего на 1,7%.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском отчете Fitch "Перспективы мировой экономики". Прогнозы на этот год по сравнению с июньским отчетом снизились на 0,5 процентных пункта, на следующий год - на 1 процентный пункт.

"Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения глобальной денежно-кредитной политики серьезно сказываются на экономических перспективах", - отмечает агентство.

В настоящее время ожидается, что еврозона и Великобритания вступят в рецессию в конце этого года, и Fitch прогнозирует, что в середине 2023 года в США произойдет умеренная рецессия.



Fitch ожидает, что экономика еврозоны сократится на 0,1% в 2023 году, что на 2,2 п.п. меньше, чем в июне, что отражает влияние газового кризиса. "Теперь мы ожидаем, что рост в США составит 1,7% в 2022 году и 0,5% в 2023 году, пересмотренные в сторону понижения на 1,2 п.п. и 1 п.п. соответственно. Восстановление Китая сдерживается ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, и затянувшимся спадом на рынке недвижимости, и теперь мы ожидаем, что рост составит 2,8% в этом году и восстановление до 4,5% в следующем году, пересмотр в сторону понижения на 0,9 п.п. и 0,8 п.п. соответственно", - говорится в отчете.



"В последние месяцы у нас было что-то вроде идеального шторма для мировой экономики, с газовым кризисом в Европе, резким ускорением роста процентных ставок и углубляющимся спадом на рынке недвижимости в Китае", — сказал главный экономист Брайан Коултон.



Теперь прогноз предполагает полное или почти полное прекращение подачи российского трубопроводного газа в Европу. Несмотря на усилия ЕС по поиску альтернатив, общий объем поставок газа в ЕС в ближайшее время значительно сократится, что отразится на цепочках промышленных поставок. Эти последствия со стороны предложения будут усугубляться, если станет необходимо нормирование, чтобы избежать прямой нехватки газа, что является ключевым риском в Германии.



Как отмечается в отчете, европейские оптовые цены на газ и электроэнергию из-за кризиса выросли почти в десять раз. Беспрепятственный переход на розничные цены на газ и электроэнергию может оказать огромное влияние на инфляцию. Например, трех-четырехкратное повышение розничных цен на газ и электроэнергию добавит к индексу потребительских цен более 15 п.п. Правительства принимают меры для защиты потребителей, и мы ожидаем более сдержанного роста розничных цен. Но эти меры поддержки могут повлечь за собой значительные финансовые затраты.



Высокая и устойчивая инфляция, повышенные краткосрочные инфляционные ожидания и жесткие условия на рынках труда побудили ФРС, Банк Англии (BOE) и Европейский Центробанк (ЕЦБ) в последние месяцы занять более ястребиную позицию. Учетные ставки растут гораздо быстрее, чем ожидалось.



Теперь ожидается, что ФРС повысит ставки до 4% к концу года и сохранит их на этом уровне до 2023 года; к декабрю ожидается повышение ставки рефинансирования ЕЦБ до 2%; прогнозируется, что банковская ставка Банка Англии достигнет 3,25% к февралю 2023 года. ФРС и Банк Англии находятся в режиме количественного ужесточения, при этом Банк Англии планирует прямые продажи облигаций.



"В отличие от роли количественного смягчения во время пандемии, политика центрального банка больше не поддерживает фискальное смягчение для защиты домашних хозяйств и компаний от экономических потрясений. В условиях ужесточения условий ликвидности крупномасштабное смягчение налогово-бюджетной политики может привести к повышению долгосрочных реальных процентных ставок", - отмечает Fitch.