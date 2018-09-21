Fitch: Рост глобального ВВП снизится

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, изменение прогноза обусловлено эскалацией торговой войны между США и Китаем, говорится в обзоре Fitch.

"Наш прогноз теперь учитывает недавнюю существенную эскалацию торговых ограничений между США и Китаем, в связи с чем прогноз по росту экономики Китая в 2019 году понижен на 0,2 п.п., до 6,1%, а прогноз по росту глобальной экономики - на 0,1 п.п. в сравнении с июньским прогнозом, до 3,1%", - пишет Fitch.

Несмотря на влияние торговых войн, по итогам 2018 года агентство ожидает ускорения темпов роста мирового ВВП до 3,3% в сравнении с 3,2% в 2017 году. При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год повышен на 0,1 п.п., до 2,9%, а прогноз роста экономики Еврозоны - снижен на 0,3 п.п., до 2%, добавили в Fitch.

Напомним, 10-процентные пошлины США на импортируемые из Китая товары на сумму 200 млрд долларов будут введены 24 сентября. С 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Китай в ответ пообещал ввести пошлины в размере от 5% до 10% на американский импорт на сумму 60 млрд долларов.