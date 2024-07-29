Fitch Ratings: В Азербайджане снизилась чувствительность к валютному риску

Укрепление потенциала управления внутренней ликвидностью и спросом на валюту, а также расширение инструментов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) способствовали оздоровлению банковского сектора.

Укрепление потенциала управления внутренней ликвидностью и спросом на валюту, а также расширение инструментов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) способствовали оздоровлению банковского сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Fitch Ratings также отмечает, что ЦБА с мая приостановил период смягчающей денежно-кредитной политики: "Мы не ожидаем снижения дополнительной учетной ставки, учитывая ожидаемый рост инфляции из-за роста регулируемых цен и прогнозируемого роста государственных расходов в скорректированном бюджете Азербайджана на 2024 год".

Агентство полагает, что годовая инфляция в первом полугодии 2024 года находилась ниже целевого диапазона ЦБА (4% ± 2 процентных пункта) и составит в среднем 3,5% в 2024 году, а в 2026 году - 4%. Она увеличится до 7%, что выше прогноза на 2,5% для медианы "BBB".