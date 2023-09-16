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Fitch Ratings снизило прогноз по годовой инфляции в Азербайджане

Fitch Ratings снизило прогноз по годовой инфляции в Азербайджане Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 2023 году на уровне 10,1%, а в 2024 году - 6%.
Финансы
16 сентября 2023 г. 10:26
Fitch Ratings снизило прогноз по годовой инфляции в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 2023 году на уровне 10,1%, а в 2024 году - 6%.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Напомним, что в апреле Fitch Ratings заявил, что рост цен в Азербайджане в этом году составит 10,3%, а в следующем - 7,3%.

Причиной снижения инфляционного прогноза является номинальный эффективный рост азербайджанского маната по сравнению с национальными валютами основных торговых партнеров, таких как Турция и Россия, и снижение цен на продовольствие в мире.

Fitch Ratings считает, что к концу этого года инфляция приблизится к потолку целевого диапазона Центрального банка Азербайджана (4±2%).

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Версия на английском языке Fitch Ratings expects annual inflation to decline in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Fitch Ratings” Azərbaycanda illik inflyasiya ilə bağlı proqnozunu azaldıb

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