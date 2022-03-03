О нас
Аудио новости

Fitch понизил долгосрочный рейтинг России до "В"

Fitch понизил долгосрочный рейтинг России до "В" Аналитическое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "B" с "BBB".
Финансы
3 марта 2022 г. 09:17
Fitch понизил долгосрочный рейтинг России до В

Аналитическое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "B" с "BBB".

Как передает Report со ссылкой на Fitch Ratings, рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью снижения (RWN).

Отмечается, что суровость международных санкций в ответ на действия России в Украине усилила риски для макрофинансовой стабильности, представляет собой огромный шок для основных показателей кредитоспособности России и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.

Наряду со многим другим отмечается, что развитие событий ослабит внешние и государственные финансы России, серьезно ограничит ее финансовую гибкость, заметно снизит тенденцию роста ВВП и повысит внутренние и геополитические риски и неопределенность.

RWN отражает высокую степень нестабильности в международных отношениях, включая потенциал дальнейшего ужесточения санкций и неопределенность в отношении политических ответных мер России, таких как отказ от обслуживания своего долга, а также риск более острой потери внутренней экономической уверенности.

При этом, Fitch ожидает дальнейшего усиления санкций в отношении российских банков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fitch downgrades Russia’s long-term rating to 'B'

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2022)
3 марта 2022 г. 09:45
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (03.03.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (03.03.2022)
3 марта 2022 г. 09:29
Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней
Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней
3 марта 2022 г. 09:07
Фондовые индексы США закрылись ростом
Фондовые индексы США закрылись ростом
3 марта 2022 г. 06:07
В Азербайджане исполнительных чиновников будут информировать о банковском счете должника
В Азербайджане исполнительных чиновников будут информировать о банковском счете должника
2 марта 2022 г. 17:29
Банки Беларуси в условиях санкций вводят ограничения в работе
Банки Беларуси в условиях санкций вводят ограничения в работе
2 марта 2022 г. 15:49
Какие западные банки подвержены влиянию России?
Какие западные банки подвержены влиянию России?
2 марта 2022 г. 11:34
НБУ разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тыс. гривень в сутки
НБУ разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тыс. гривень в сутки
2 марта 2022 г. 11:26
Купонные выплаты НДЦ выросли на 40%
Купонные выплаты НДЦ выросли на 40%
2 марта 2022 г. 11:25
МВФ и Всемирный банк намерены выдать Украине 4,4 млрд долларов
МВФ и Всемирный банк намерены выдать Украине 4,4 млрд долларов
2 марта 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi