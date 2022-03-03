Fitch понизил долгосрочный рейтинг России до "В"

Аналитическое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "B" с "BBB".

Аналитическое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "B" с "BBB".

Как передает Report со ссылкой на Fitch Ratings, рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью снижения (RWN).

Отмечается, что суровость международных санкций в ответ на действия России в Украине усилила риски для макрофинансовой стабильности, представляет собой огромный шок для основных показателей кредитоспособности России и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.

Наряду со многим другим отмечается, что развитие событий ослабит внешние и государственные финансы России, серьезно ограничит ее финансовую гибкость, заметно снизит тенденцию роста ВВП и повысит внутренние и геополитические риски и неопределенность.

RWN отражает высокую степень нестабильности в международных отношениях, включая потенциал дальнейшего ужесточения санкций и неопределенность в отношении политических ответных мер России, таких как отказ от обслуживания своего долга, а также риск более острой потери внутренней экономической уверенности.

При этом, Fitch ожидает дальнейшего усиления санкций в отношении российских банков.