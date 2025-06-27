Fitch Ratings огласил прогнозы по госдолгу Азербайджана до 2031 года

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2025 году валовый государственный долг Азербайджана составит 21,8% ВВП.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2025 году валовый государственный долг Азербайджана составит 21,8% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на Fitch, этот уровень, по ожиданиям, останется устойчивым в среднесрочной перспективе.

Согласно прогнозу агентства, в 2026 году показатель снизится до 21,3% ВВП, однако в последующие годы вновь начнет расти: в 2027 году - до 22,9% ВВП, в 2028 году - до 24,7%, в 2029 году - до 25,8%, в 2030 году - до 26,4% ВВП.

По данным Fitch, в 2024 году валовый государственный долг также составлял 21,8% ВВП.

В то же время, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), общий государственный и государственно-гарантированный долг Азербайджана в 2025 году достигнет 27,6% ВВП. По оценке МВФ, этот показатель продолжит умеренно расти и в последующие годы: в 2026 году - 28,6%, в 2027 году - 28,9%, в 2028 году - 29,1%, в 2029 году - 29,6%, в 2030 году - 29,4% ВВП.

Согласно прогнозам Министерства финансов Азербайджана, к концу 2025 года общая сумма госдолга (внешнего и внутреннего) достигнет 29,004 млрд манатов (22,2% от прогнозируемого ВВП), а к 2026 году вырастет до 32,7 млрд манатов (20,1% ВВП).

Согласно официальной статистике, на 1 апреля 2025 года совокупный объем госдолга составил 26,628 млрд манатов. Из них на внешний долг приходится 8,627 млрд манатов (5,075 млрд долларов США), что соответствует 6,6% ВВП, внутренний долг - 18,001 млрд манатов или 13,8% ВВП.

По срокам погашения внешний долг распределяется следующим образом: 49,9% подлежит погашению в течение ближайших 5 лет, 44,2% - в период от 5 до 10 лет, 5,9% - по долгосрочным обязательствам свыше 10 лет.

В разрезе кредиторов 63,3% внешнего долга приходится на многосторонние финансовые институты, 27% - на размещенные на внешних рынках еврооблигации, 9,7% - на кредиты двусторонних финансовых институтов. Крупнейшими кредиторами являются Азиатский банк развития (35,1%), далее следуют держатели еврооблигаций (27%) и Всемирный банк (15,8%).