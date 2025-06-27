Fitch: Международные резервы Азербайджана по итогам года превысят $13 млрд

Международные резервы Азербайджана, включая золото, по итогам 2025 года достигнут 13,1 млрд долларов США.
Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, в 2024 году резервы страны, включая золото, составил 12,7 млрд долларов США.
По прогнозам Fitch, в 2026 году этот показатель вырастет до 13,3 млрд долларов.
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 1 июня 2025 года оцениваются в 11,094 млрд долларов.
Отметим, что стратегические валютные резервы Азербайджана в первом квартале текущего года увеличились на 2,5 млрд долларов США - до 73,5 млрд долларов. По оценкам агентства, стратегические валютные резервы по итогам 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.