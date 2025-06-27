Fitch: Международные резервы Азербайджана по итогам года превысят $13 млрд

Международные резервы Азербайджана, включая золото, по итогам 2025 года достигнут 13,1 млрд долларов США.

Международные резервы Азербайджана, включая золото, по итогам 2025 года достигнут 13,1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, в 2024 году резервы страны, включая золото, составил 12,7 млрд долларов США.

По прогнозам Fitch, в 2026 году этот показатель вырастет до 13,3 млрд долларов.

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 1 июня 2025 года оцениваются в 11,094 млрд долларов.

Отметим, что стратегические валютные резервы Азербайджана в первом квартале текущего года увеличились на 2,5 млрд долларов США - до 73,5 млрд долларов. По оценкам агентства, стратегические валютные резервы по итогам 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.