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Fitch: Международные резервы Азербайджана по итогам года превысят $13 млрд

Fitch: Международные резервы Азербайджана по итогам года превысят $13 млрд Международные резервы Азербайджана, включая золото, по итогам 2025 года достигнут 13,1 млрд долларов США.
Финансы
27 июня 2025 г. 14:54
Fitch: Международные резервы Азербайджана по итогам года превысят $13 млрд

Международные резервы Азербайджана, включая золото, по итогам 2025 года достигнут 13,1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, в 2024 году резервы страны, включая золото, составил 12,7 млрд долларов США.

По прогнозам Fitch, в 2026 году этот показатель вырастет до 13,3 млрд долларов.

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 1 июня 2025 года оцениваются в 11,094 млрд долларов.

Отметим, что стратегические валютные резервы Азербайджана в первом квартале текущего года увеличились на 2,5 млрд долларов США - до 73,5 млрд долларов. По оценкам агентства, стратегические валютные резервы по итогам 2025 года составят 74 млрд долларов США, что эквивалентно 98,4% ВВП.

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