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Fitch Ratings изменил прогноз роста экономики Азербайджана

Fitch Ratings изменил прогноз роста экономики Азербайджана Согласно обновленному прогнозу Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, валовой внутренний продукт Азербайджана в этом году вырастет на 2,7%.
Финансы
7 апреля 2022 г. 17:20
Fitch Ratings изменил прогноз роста экономики Азербайджана

Согласно обновленному прогнозу Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, валовой внутренний продукт Азербайджана в этом году вырастет на 2,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства.

Согласно документу, это на 0,2 процентных пункта меньше показателя предыдущего прогноза.

Среди стран региона прогноз экономического роста по Грузии снижен на 2,6 процентных пункта - до 3,2%, Армении - на 4 процентных пункта - до 1,3%.

Влияние российско-украинского конфликта на балансы стран региона СНГ+ разнообразно, поскольку производители нефти и газа получат выгоду от более высоких экспортных цен. Украинская экономика, по прогнозам, сократится на 35% под влиянием ущерба, нанесенного войной, а белорусская - на 10% из-за обширных торговых связей с Россией, санкций и более сложных финансовых условий, сообщает Fitch Ratings.

Агентство ожидает, что экономики СНГ+ (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) будут расти в 2022 году, но снизило прогнозы на 0,2-4% с наибольшим сокращением для импортеров товаров.

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Версия на английском языке Fitch Ratings changes forecast for Azerbaijani economy
Версия на азербайджанском языке "Fitch Ratings" Azərbaycan iqitisadiyyatı ilə bağlı artım proqnozunu dəyişib

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