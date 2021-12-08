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Fitch прогнозирует замедление мировой инфляции в 2022 году

Fitch прогнозирует замедление мировой инфляции в 2022 году Инфляция в странах по всему миру оказалась неожиданно высокой и длительной, но она должна замедлиться во втором полугодии 2022 года, в то время как мировые центробанки могут начать ужесточать монетарную политику скорее, чем планировалось.
Финансы
8 декабря 2021 г. 19:47
Fitch прогнозирует замедление мировой инфляции в 2022 году

Инфляция в странах по всему миру оказалась неожиданно высокой и длительной, но она должна замедлиться во втором полугодии 2022 года, в то время как мировые центробанки могут начать ужесточать монетарную политику скорее, чем планировалось.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook) рейтингового агентства Fitch.

"Мировая инфляция должна замедлиться во втором полугодии 2022 года по мере стабилизации цен на товары и падения цен на энергоносители. Но в связи с тем шоком, который вызвал всплеск инфляции, в GEO мы пересмотрели прогнозы по процентным ставкам", — пишет агентство.

Fitch ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку в сентябре 2022 года, ЕЦБ сохранит ставки на текущем уровне в 0% до 2023 года. Банк Англии, по мнению агентства, повысит ставку позднее в этом месяце (заседание запланировано на 16 декабря), а Народный банк Китая снизит ставку в 2022 году.

Fitch отметило, что инфляция с декабря 2020 года ускорилась практически во всех 20 странах, за экономиками которых следит агентство. Исключение составляют Индонезия и Индия, а Азии в целом удалось избежать серьезного потрясения, в отличие от Турции, Польши, Испании, Германии и США. При этом Fitch считает, что те ценовые изменения, которые произошли во время пандемии из-за перебоев с производственными поставками и нехватки некоторых товаров, должны перестать влиять на инфляцию по мере нормализации структуры потребления и прекращения фискальной поддержи. Однако влияние изменения цен оказалось гораздо более длительным, чем ожидалось.

"Сейчас есть признаки того, что шоковый уровень цен, связанный с перебоями в поставках и дефицитом некоторых товаров из-за пандемии, начинает превращаться в продолжительную инфляцию. Монетарная политика банков еще мягкая, что беспокоит главы центробанков", — приводятся в релизе слова главного экономиста Fitch Брайна Коултона (Brian Coulton).

Вместе с тем агентство предполагает, что ценовые потрясения могут перерасти в более высокую и продолжительную инфляцию в том случае, если в ответ вырастут зарплаты и затраты на рабочую силу. "Инфляционные ожидания играют здесь решающую роль, поскольку они могут влиять на требования к зарплате и решения компаний в вопросе установления цен", — считает агентство.

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