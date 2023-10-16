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Fitch прогнозирует улучшение финстабильности банковского сектора Азербайджана

Fitch прогнозирует улучшение финстабильности банковского сектора Азербайджана Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу операционной среды "b+" для азербайджанских банков со стабильного на позитивный.
Финансы
16 октября 2023 г. 17:07
Fitch прогнозирует улучшение финстабильности банковского сектора Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу операционной среды "b+" для азербайджанских банков со стабильного на позитивный.

Как передает Report со ссылкой на Fitch, это отражает ожидания того, что финансовая стабильность в высокоцикличной азербайджанской экономике будет продолжать улучшаться.

"Это будет возможно благодаря более сильным финансовым профилям отечественных банков и ужесточению нормативного надзора. Последнее также ведет к смягчению унаследованных рисков качества активов", - отмечает агентство.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch”: "Azərbaycanın bank sektorunun maliyyə sabitliyi daha da yaxşılaşacaq"
Версия на английском языке Fitch predicts improvement in financial stability of Azerbaijan’s banking sector

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