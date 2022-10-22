Fitch прогнозирует снижение средней инфляции в Азербайджане в 2024 году до 6,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2022 году среднюю инфляцию в Азербайджане на уровне 13,7%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2022 году среднюю инфляцию в Азербайджане на уровне 13,7%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"В 2023 году инфляция в стране снизится до 9,7% благодаря повышению реального эффективного обменного курса и ослаблению сбоев в цепочках поставок, а в 2024 году до 6,8%, но это все еще выше целевого показателя Центрального банка Азербайджана (4%, + /-2 п.п.) и прогнозируемого медианного показатеяь «BB» в размере 4%", - отмечает агентство.

Fitch считает, что инфляция в стране выросла на 15,6% в годовом исчислении в сентябре, чему способствовал рост цен на продовольствие на 21,8%, усугубленный перебоями в импорте из России и Украины.

"Денежно-кредитная политика слаба, а учетная ставка была повышена всего на 50 базисных пунктов в этом году до 7,75%, хотя имело место ужесточение ликвидности за счет резервных требований и расширения инструментов ликвидности ЦБА", - говорится в сообщении..