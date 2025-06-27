Fitch: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году составит $4 млрд

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 4 млрд долларов США, или 5,3% ВВП.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 4 млрд долларов США, или 5,3% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на отчет Fitch, в 2026 году профицит СТО сократится до 4,9% ВВП, или 3,9 млрд долларов.

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель в I квартале этого года составил 1,143 млрд долларов США, а по итогам 2024 года - 4,7 млрд долларов США (6,3% ВВП). Ожидания ЦБА на текущий год совпадают с прогнозами Fitch, а на 2026 год составляют 3,5 млрд долларов.

Правительство Азербайджана ожидает профицит СТО в 2025 году на уровне 5,6% ВВП, а в 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа, - на уровне около 3% ВВП в год.

Всемирный банк профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году прогнозирует на уровне 11,6% ВВП. В последующие годы банк ожидает снижение этого показателя: в 2026 году до 5,4% ВВП, в 2027 году до 3,8% ВВП, в 2028 году до 3,6% ВВП, а в 2029 году до 3,4% ВВП.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит СТО составит 6,1 млрд долларов США (7,8% ВВП), в 2026 году сократится до 3,4 млрд долларов США (4,1% ВВП).