Fitch приостанавливает сотрудничество с российскими компаниями

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года. Отметим, что в октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до "стабильного" с "негативного", подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB-.