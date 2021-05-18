Fitch предупредило об опасности цифровых валют для финансовых систем

Среди рисков Fitch называет повышенные угрозы кибербезопасности

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings признает наличие очевидных плюсов цифровых валют, но при этом предупреждает о наличии рисков, которые могут навредить финансовым системам.

Ка передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Широкое распространение цифровых валют центробанков (CBDC) может нанести ущерб финансовым системам, если связанные с ними риски не будут устранены", — пишет агентство.

Среди рисков Fitch называет возможность быстрого перевода средств на счета цифровых валют с банковских депозитов, вызывая изъятие денег с банковских счётов, а также повышенные угрозы кибербезопасности, поскольку создается больше точек соприкосновения между центробанком и экономикой.

При этом агентство пишет, что ключевые преимущества цифровых валют заключаются в их потенциале для повышения объема безналичных платежей. Fitch добавляет, что для центробанков на некоторых развивающихся рынках ключевым стимулом для исследования возможности внедрения CBDC является возможность привлечь сообщества с ограниченным доступом к банкам в финансовую систему и повысить стоимость, скорость и устойчивость платежей.

Ряд центробанков в прошлом году заявляли об обсуждениях возможности запуска своей цифровой валюты. Так, этот вопрос поднимался, в частности, в Европе, Китае, России, Японии. В частности, глава ЕЦБ Кристин Лагард видит возможность запуска цифрового евро примерно в 2025 году, а Китай хочет дать возможность иностранным спортсменам и посетителям использовать цифровой юань во время зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.