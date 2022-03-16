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Fitch предупредило о рисках дефолта в России

Fitch предупредило о рисках дефолта в России Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что оно классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт.
Финансы
16 марта 2022 г. 09:56
Fitch предупредило о рисках дефолта в России

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что оно классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"Согласно критериям суверенного рейтинга агентства Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах, подлежащих погашению 16 марта, по истечении 30-дневного льготного периода будет означать суверенный дефолт", — сообщает Fitch.

Также Fitch предупреждает, что такая принудительная деноминация платежных обязательств соответствовала бы понижению агентством долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с уровня "B", что указывает на начало дефолта или процесса, подобного дефолту. В соответствии с критериями Fitch, затронутые рейтинги эмиссий будут снижены до "D", а РДЭ будет снижен до "ограниченного дефолта", если выплаты по купонам не будут произведены в долларах в соответствии с первоначальными условиями к концу льготного периода.

Кроме того, агентство отмечает, что аналогичным образом долгосрочный РДЭ России в национальной валюте на уровне "С" соответствует неспособности зачислить инвесторам-нерезидентам купоны по облигациям федерального займа (ОФЗ) в национальной валюте, которые должны были быть выплачены 2 марта.

Также упоминается, что министерство финансов России произвело выплату купонов по ОФЗ 2024 года в Национальный расчетный депозитарий, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центробанка России. Отсутствие этой выплаты Fitch также будет рассматривать как дефолт, если она не будет произведена в течение 30 дней после наступления срока выплат.

Ранее агентство заявляло, что понизило долгосрочный РДЭ России в иностранной валюте до "C" с "B" в свете того, что дальнейшее ужесточение международных санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции России, которая включает в себя по крайней мере частичную невыплату своих обязательств по долгу.

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Версия на английском языке Fitch warns of default risks in Russia

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