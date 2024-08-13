О нас

Fitch повысило рейтинг еврооблигаций "Южного газового коридора"

Fitch повысило рейтинг еврооблигаций "Южного газового коридора" Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) в иностранной валюте с уровня "BB+" до "BBB-".
Финансы
13 августа 2024 г. 10:23
Fitch повысило рейтинг еврооблигаций Южного газового коридора

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) в иностранной валюте с уровня "BB+" до "BBB-".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Новый рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию государства по полной и своевременной выплате по еврооблигациям акционерного общества на сумму 2 млрд долларов США, которые будут находиться в обращении до 2026 года. В результате Fitch приравнивает рейтинг облигаций к долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (IDR) Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Fitch” “Cənub Qaz Dəhlizi”nin avrobondlarının reytinqini yüksəldib

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi