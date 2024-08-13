Fitch повысило рейтинг еврооблигаций "Южного газового коридора"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) в иностранной валюте с уровня "BB+" до "BBB-".

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) в иностранной валюте с уровня "BB+" до "BBB-".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Новый рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию государства по полной и своевременной выплате по еврооблигациям акционерного общества на сумму 2 млрд долларов США, которые будут находиться в обращении до 2026 года. В результате Fitch приравнивает рейтинг облигаций к долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (IDR) Азербайджана.