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Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП

Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП Ожидается, что в 2021 году мировой ВВП будет на 2,5% выше по сравнению с 2019 годом, предшествующим пандемии коронавируса
Финансы
18 марта 2021 г. 13:14
Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 6,1% с 5,3%, ожидавшихся в декабре.

Как передает Report, об этом говорится в докладе агентства.

По оценкам агентства, в 2020 году мировая экономика снизилась на 3,4%, хотя агентство ожидало снижения на 3,7%. Fitch ожидает, что в 2021 году мировой ВВП будет на 2,5% выше по сравнению с 2019 годом, предшествующим пандемии коронавируса.

"Перспективы роста мировой экономики улучшаются, поскольку бюджетная поддержка резко усиливается, экономика адаптируется к социальному дистанцированию, а внедрение вакцинации набирает обороты", — говорится в докладе.

Fitch прогнозирует рост ВВП США на уровне 6,2% в 2021 году (пересмотрен с 4,5%), Китая — на уровне 8,4% против ранее ожидавшихся 8%. Экономика еврозоны вырастет на 4,7%, как и ожидалось ранее. Рост в развивающихся странах без учета Китая прогнозируется на уровне 6% по сравнению с 5%, которые прогнозировало агентство ранее.

Основным фактором пересмотра прогноза по мировой экономике, как поясняет Fitch, является недавно принятый в США пакет финансовых стимулов, намного превышающий ожидания. "Его объем в 1,9 триллиона долларов США составляет более 2,5% мирового ВВП", — пишет агентство.

Агентство отмечает, что внедрение вакцины от коронавируса набирает обороты, особенно в Великобритании и США. "Еврозона стартовала медленнее, но программа должна ускориться во втором квартале 2021 года", — пишет Fitch.

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