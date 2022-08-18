Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".

Как передает Report, при этом, в заявлении агентства отмечается, что Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом "CCC+" или ниже.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это "представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта".