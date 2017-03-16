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    Fitch: Повышение учетной ставки ФРС не окажет непосредственного влияния на азербайджанский манат

    В формировании курса может сыграть определенную роль только существенное изменение цен на нефть

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Вчерашнее решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о повышении учетной ставки не окажет непосредственного влияния на курс азербайджанского маната.

    Как сообщает Report, об этом заявило Международное рейтинговое агентство Fitch.

    В агентстве полагают, что повышение учетной ставки может лишь косвенно создать психологическое давление: "В формировании курса может сыграть определенную роль только существенное изменение цен на нефть"

    Напомним, что вчера ФРС повысил ставку до 0,75-1,00%.

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