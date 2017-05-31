Fitch: Портфель Азербайджанского ипотечного фонда увеличится на 30-40% в этом году

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует прирост на 30-40% ипотечного портфеля Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Fitch, в 2016 году ипотечный портфель незначительно сократился, и на начало этого года активы фонда составили 537 млн манатов. В текущем году капитал фонда увеличился на 50 млн манатов. Помимо этого, АИФ планирует разместить облигации на 200 млн манатов.

В агентстве заявили, что число операций АИФ сократилось в 2016 году, однако с конца года деятельность возобновилась после процесса реорганизации. Fitch также обновил рейтинг АИФ в соответствии с суверенным рейтингом Азербайджана ("BB+"/негативный). Агентство обосновало это тесными связями и контролем со стороны государства.