Fitch понизило рейтинг Казахстана

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Казахстана в иностранной и национальной валютах, передает Report со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.

Так, в иностранной валюте рейтинг понижен с уровня "BBB+" до уровня "BBB", в национальной - с "A-" до "BBB". Прогноз по обоим рейтингам "стабильный". Рейтинг долговых обязательств по необеспеченным облигациям в иностранной валюте Казахстана также был понижен до уровня "BBB" с "BBB+".

Рейтинговое агентство прогнозирует, что в 2016 году ВВП Казахстана упадет на 1%, что резко ниже среднегодового роста на 4,6% за последние пять лет.

Также Fitch отмечает резкое падение доходов населения: если в 2013 году ВВП на душу населения был на отметке 14,8 тысяч долларов США, то в 2016 году этот показатель рухнул более чем в два раза - до 7,1 тысяч долларов США. Это, в свою очередь, негативно скажется на потребительском спросе и расходах населения.