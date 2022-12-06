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Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 1,4%

Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 1,4% Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 1,4% с 1,7%.
Финансы
6 декабря 2022 г. 00:08
Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 1,4%

Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 1,4% с 1,7%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства.

"Прогнозы мирового ВВП на 2023 год снова пересмотрены в сторону понижения, поскольку центральные банки усиливают борьбу с инфляцией, а перспективы рынка недвижимости Китая ухудшаются", - говорится в опубликованном отчете Fitch Ratings о перспективах мировой экономики (GEO).

Fitch также понизило свой прогноз роста экономики США в 2023 году до 0,2% с 0,5%, "поскольку темпы ужесточения денежно-кредитной политики увеличиваются". Прогноз роста ВВП в Китае на 2023 год снижен до 4,1% с 4,5%, так как "перспективы восстановления жилищного строительства ослабевают". При этом прогноз роста Китая на 2022 год остается на уровне 2,8%, "поскольку рост числа случаев COVID-19 оказывает давление на активность в ближайшей перспективе".

Прогноз роста в еврозоне на 2023 год пересмотрен в положительную сторону - до 0,2% с - 0,1%, поскольку европейский газовый кризис немного ослаб, но более резкое повышение ставок ЕЦБ окажет давление на спрос. В агентстве полагают, что риск дефицита природного газа в Европе этой зимой уменьшился по мере роста импорта СПГ и снижения потребления газа.

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