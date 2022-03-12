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Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти РФ до "C"

Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти РФ до "C" Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти до "C".
Финансы
12 марта 2022 г. 16:03
Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти РФ до C

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти до "C".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских местных и региональных органов власти до "C", - говорится в сообщении. В число регионов и городов с пересмотренным рейтингом вошли в том числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярский край, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Свердловская, Кировская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая области.

Для этих регионов это уже второе за две недели понижение рейтинга.

Ранее агентство понизило рейтинги до "СС" российских энергетических компаний (в их число вошли ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, En+ Group, "Энел Россия" и "Росводоканал"), транспортных компаний ("Аэрофлот", "Совкомфлот", ПГК, Globaltrans и Fesco), а также сырьевых компаний ("Газпром нефть", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", "Северсталь", НЛМК, ММК, "Евраз", "Металлоинвест", ГМК "Норильский никель", Petropavlovsk, "Алроса", СУЭК, "Сибур", "Акрон", "Уралкалий", "Фосагро").

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Версия на английском языке Fitch downgrades long-term ratings of 20 Russian regional authorities to 'C'

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