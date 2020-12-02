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Fitch: Положение банков в Азербайджане лучше, чем в других странах СНГ

Fitch: Положение банков в Азербайджане лучше, чем в других странах СНГ В Азербайджане и Казахстане банки составляют значительную часть буфера прибыли стран
Финансы
2 декабря 2020 г. 17:25
Fitch: Положение банков в Азербайджане лучше, чем в других странах СНГ

"Отрицательный" прогноз по банковскому сектору таких стран СНГ как Россия, Беларусь, Грузия и Армения привел к "негативному" экономическому прогнозу для этих стран.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch по СНГ, сообщает Report.

Согласно документу, положение банков в других 4 странах региона - Азербайджане, Казахстане, Украине и Узбекистане - хорошее, что позволяет дать "позитивный" экономический прогноз. Например, прогноз по банковскому сектору в Украине и Узбекистане отражает их суверенный рейтинг. А в Азербайджане и Казахстане банки составляют значительную часть буфера прибыли стран.

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Версия на азербайджанском языке "Fitch": Azərbaycanda bankların vəziyyəti digər MDB ölkələrindən yaxşıdır

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