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Fitch подтвердило рейтинг Турции на уровне "В" с негативным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Турции на уровне "В" с негативным прогнозом Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валютах на уровне "В", прогноз негативный.
Финансы
20 марта 2023 г. 10:48
Fitch подтвердило рейтинг Турции на уровне В с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валютах на уровне "В", прогноз негативный.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах остались на уровне "B", рейтинг странового потолка также подтвержден на отметке "B".

Fitch прогнозирует, что рост ВВП страны замедлится до 2,5% в 2023 году с 5,6% годом ранее. Негативное влияние от февральских землетрясений будет частично скомпенсировано фискальным и кредитным стимулированием перед майскими выборами. В 2024 году, согласно ожиданиям агентства, рост экономики ускорится до 3% благодаря внешнему спросу.

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