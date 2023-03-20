Fitch подтвердило рейтинг Турции на уровне "В" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валютах на уровне "В", прогноз негативный.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валютах на уровне "В", прогноз негативный.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах остались на уровне "B", рейтинг странового потолка также подтвержден на отметке "B".

Fitch прогнозирует, что рост ВВП страны замедлится до 2,5% в 2023 году с 5,6% годом ранее. Негативное влияние от февральских землетрясений будет частично скомпенсировано фискальным и кредитным стимулированием перед майскими выборами. В 2024 году, согласно ожиданиям агентства, рост экономики ускорится до 3% благодаря внешнему спросу.