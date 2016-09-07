Fitch подтвердило рейтинг PASHA Bank - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ОАО PASHA Bank на уровне "BB-".

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, прогноз по рейтингу в соответствии с независимым рейтингом Азербайджана "негативный".

Отметим, что рейтинг устойчивости банка подтвержден на уровне "b+".

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По мнению Fitch, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг поддержки постепенно укрепляется за счет вероятности поддержки со стороны азербайджанских властей в случае необходимости. Агентство принимает во внимание системную значимость PASHA Bank, владение 15-ю процентами депозитного портфеля банковского сектора совместно с входящим в PASHA Holding ОАО Kapital Bank, улучшение финансового состояния на фоне оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА), поддержку со стороны правительства в ближайшей перспективе.

Рейтинг устойчивости банка отражает твердую капитализацию, достаточную ликвидность банка и успешное управление активами, качества которых ухудшается на фоне спада в экономике. В то же время рейтинг по-прежнему находится под давлением вследствие нарушения операционной среды из-за сужения кредитования на фоне падения цен на нефть, неопределенности в плане долгосрочного финансирования банка.