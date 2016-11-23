Fitch подтвердило рейтинг Международного банка Азербайджана

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Международного банка Азербайджана (МБА) на уровне "BB", прогноз по рейтингу "негативный". Агентство также понизило рейтинг устойчивости МБА до "f" с "b-".

Fitch приравняло рейтинг МБА к суверенному рейтингу Азербайджана, обосновав это поддержкой банка со стороны правительства в случае необходимости. Прогноз "негативный" также отражает прогноз по суверенному рейтингу страны.

Агентство отмечает, что снижение рейтинг устойчивости МБА связано с неэффективной деятельностью банка. Так, покупка нездоровых активов банка в первом квартале 2016 года со стороны другой организации выявила значительный дефицит капитала. При оценке кредитного рейтинга в марте 2016 года был предусмотрен трансферт токсичных активов на сумму 3 млрд манатов, однако в отчете банка за первое полугодие выявлено, что эта цифра выросла до 10 млрд.