Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Как передает Report, это следует из сообщения агентства.

"Рейтинг Беларуси "RD" отражает текущие выплаты по обязательствам по еврооблигациям в долларах США в местной валюте, что противоречит документации по облигациям, не допускающей расчетов в альтернативных валютах", - отмечено в пресс-релизе.

По мнению экспертов Fitch, за прошедшие девять месяцев ВВП страны снизился на 4,7%. Причиной тому стали санкции, которые нанесли значительный удар по экономике страны. Тем не менее, согласно информации агентства, "темпы снижения замедлились, что свидетельствует о том, что экономика, возможно, начинает адаптироваться, а введенные санкциями ограничения на импорт, с которыми столкнулась Россия, создали больше возможностей для белорусских товаров, при этом снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю повысило конкурентоспособность".

Эксперты считают, что в ближайшие несколько лет экономика страны столкнется с двузначной инфляцией валюты из-за ее обесценивания, роста цен на сырье и трудности с поставками, которые обусловлены введенными против Беларуси санкциями.

"Перспективы для инвестиций кажутся плохими, структурные реформы приостановлены, квалифицированные работники покинули страну, а политика создает риски для макрофинансовых условий", - заявили представители Fitch.

Они также отметили, что политика регулирования цен, введенная в стране в октябре, ранее уже использовалась, но не показала значительных улучшений. Издержки, обусловленные переориентацией торговли, по мнению агентства, приведут к дефициту счета текущих операций.