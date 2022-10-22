Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на инвестиционном уровне “BB+”.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на инвестиционном уровне “BB+”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, прогноз по рейтингу улучшен со "стабильного" на "позитивный".

"Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким государственным долгом в аналогичной группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", - отмечает агентство..

Неэнергетический сектор обеспечил рост ВВП на 5,8% за 8 месяцев 2022 года, чему способствовал отложенный пандемический спрос, увеличение денежных переводов из России и рост транспортного сектора после войны в Украине.

Fitch прогнозирует в 2022 году рост ВВП страны на уровне 4,3% с падением в среднем до 2,3% в 2023-2024 годах.:

"Хотя более высокий спрос ЕС на азербайджанский газ, который привел к июльскому соглашению об удвоении экспорта газа в Европу к 2027 году, может привести к новым инвестициям".

Среди факторов, которые могут привести к повышению рейтинга Fitch назвало:



- Государственные финансы: большая уверенность в том, что сильный государственный баланс будет сохранен, например, на основе надежной среднесрочной налогово-бюджетной стратегии, более сильных институциональных гарантий бюджетного правила или продолжительных высоких цен на энергоносители.

- Внешние финансы: дальнейшее укрепление внешнего баланса, например, из-за устойчивых высоких цен на энергоносители.

- Макро: повышение эффективности и предсказуемости политики Азербайджана, включая политику обменного курса, для управления внешними потрясениями и снижения макроэкономической нестабильности.