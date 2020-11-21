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Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана

Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте (IDR) на уровне “BB+”.
Финансы
21 ноября 2020 г. 13:00
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте (IDR) на уровне “BB+”.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу "отрицательный".

"Данный рейтинг отражает зависимость Азербайджана от высоких нефтяных доходов, "пробелы" прогнозирования и определения режима валютного курса, сильный суверенитет, фискальную финансовую волатильность активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Прогноз по рейтингу предполагает неопределенность восстановления глобальных цен на нефть в ближайшее время, влияние потенциальной второй волны пандемии коронавируса на внешние буферы и долгосрочные риски Азербайджана", - заявили в Fitch.

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Версия на английском языке Fitch confirms Azerbaijan's rating
Версия на азербайджанском языке “Fitch” Azərbaycanın reytinqini təsdiqləyib

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