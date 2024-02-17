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Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" с позитивным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" с позитивным прогнозом Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.
Финансы
17 февраля 2024 г. 07:42
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне BB+ с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

"Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким государственным долгом в аналогичной группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", - отмечает агентство.

Подчеркивается, что показатель государственного долга является самым низким в группе "ВВ".

"Профицит текущего счета сократился вдвое до 14,8% ВВП в 2023 году, но остается самым высоким в категории "BB". Мы ожидаем, что профицит останется устойчивым в 2024-2025 годах... Суверенные активы в иностранной валюте выросли до 69,8 млрд долларов США в 2023 году, 80% из которых принадлежат Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики (SOFAZ)", - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что средняя инфляция снизилась до 9% в 2023 году благодаря сильному курсу маната по отношению к основным торговым партнерам Азербайджана и снижению международных цен на продукты питания.

"Мы прогнозируем, что в 2024 году инфляция снизится до 4,5%... Экономический рост восстановится до 2,8% в 2024 году и 2,5% в 2025 году при поддержке государственных инвестиций", - подчеркивается в материале.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch Ratings” Azərbaycanla bağlı iqtisadi proqnozlarını açıqlayıb

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