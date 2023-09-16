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Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+"

Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+".
Финансы
16 сентября 2023 г. 07:40
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+".

Как передает Report со ссылкой на сайт агентства, рейтинг "BB+" поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким государственным долгом и высокой финансовой гибкостью благодаря крупным активам суверенного фонда.

Отмечается, что хотя в 2023 году прогнозируется снижение профицита текущего счета до 19 процентов ВВП, это остается самым высоким показателем в категории "ВВ".

Несмотря на падение цен на нефть, в 2024-2025 годах в стране ожидается двузначный профицит. В 2023 году валютные активы достигнут 68 миллиардов долларов США. 82 процента из этой суммы придутся на долю ГНФАР.

"Мы прогнозируем, что чистые суверенные активы Азербайджана увеличатся на 14 процентов и достигнут 63 процентов ВВП в 2023 году, а к 2025 году - 72 процентов, что является самым высоким показателем среди этой же группы стран", - подчеркнули в агентстве.

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Версия на английском языке Fitch affirms Azerbaijan at 'BB+'
Версия на азербайджанском языке “Fitch Ratings” Azərbaycanın reytinqini “BB+” səviyyəsində təsdiqləyib

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