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Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+"

Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+" Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.
Финансы
1 апреля 2023 г. 03:04
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию агентства.

Отмечается, что рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.

"Стратегические резервы Азербайджана на конец 2022 года оцениваются в $58 млрд (+$5,9 млрд за 2022 год). Мы прогнозируем, что чистая позиция по суверенным активам Азербайджана вырастет на 14,9 п.п. в 2023-2024гг - до 68,7% ВВП, что является самым высоким показателем в группе сопоставимых стран", - подчеркивает агентство.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch” Azərbaycanın reytinqini “BB+” səviyyəsində təsdiqləyib

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