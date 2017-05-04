Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Азерэнержи"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ОАО "Азерэнержи" на уровне "BB+", прогноз по кредитному рейтингу "негативный". Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт агентства Fitch.

Агентство отмечает, что кредитный рейтинг отражает рейтинг Азербайджана, основного акционера учреждения, обосновав это юридической, стратегической и операционной поддержкой компании со стороны правительства.

Напомним, что Fitch снизило кредитный рейтинг "Азерэнержи" 1 марта 2016 года до "BB+" с "BBB-".