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Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана и повысило страновой потолок до “BBB”

Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана и повысило страновой потолок до “BBB” Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне “BBB-“ со стабильным прогнозом.
Финансы
14 июня 2025 г. 02:08
Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана и повысило страновой потолок до “BBB”

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне “BBB-“ со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Fitch.

“Рейтинг Азербайджана отражает очень сильный внешний баланс, один из самых низких показателей государственного долга в рейтинговой категории "BBB" и наличие значительных суверенных активов, обеспечивающих гибкость финансирования”, - говорится в отчете агентства.

С другой стороны, среди сдерживающих факторов указаны высокая зависимость от углеводородного сектора, сохраняющиеся геополитические риски, хотя и улучшающаяся, но все еще уязвимая структура экономической политики.

Fitch также повысило страновой потолок Азербайджана с “BBB-” до “BBB”, отметив снижение рисков валютного контроля. Среди позитивных факторов отмечаются адекватное предложение иностранной валюты в экономике, сокращение долларизации финансовой системы, улучшение управления ликвидностью со стороны Центробанка, надежные валютные резервы и активы Госнефтефонда, номинированные в иностранной валюте, которые поддерживают стабильность обменного курса.

Согласно собственной рейтинговой модели (SRM) Fitch, Азербайджан получил расчетную оценку, соответствующую “BB+”, однако итоговый рейтинг был повышен до “BBB-” на основе дополнительных факторов.

Согласно отчету, страновой потолок, установленный на одну ступень выше рейтинга IDR, отражает умеренные риски введения ограничений на движение капитала или валютные операции. Fitch не применяло дополнительных качественных корректировок к результатам модели.

Fitch выделяет несколько условий, которые могут привести к повышению рейтинга Азербайджана. Среди них - дальнейшее укрепление экономической и институциональной политики, повышающее устойчивость к внешним шокам; устойчивое наращивание суверенных активов на фоне высоких нефтегазовых доходов; успешная реализация структурных реформ, направленных на улучшение управления, рост и диверсификацию экономики.

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Версия на азербайджанском языке "Fitch" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib və ölkə həddini "BBB"yə qədər yüksəldib

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