Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB +» со «Стабильным» прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB +» со «Стабильным» прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.

"Этим факторам противопоставляются слабые показатели управления, особенно в отношении режима обменного курса, высокой долларизации банковского сектора и зависимости от углеводородного сектора", - говорится в сообщении.

«Стабильный» прогноз отражает ожидания сохранения устойчивости баланса и снижения риска возобновления войны с Арменией, но ограниченные перспективы значительного укрепления основы макрополитики или проведения структурных реформ для ускорения ненефтяной диверсификации.

"Большие внешние буферные резервы Азербайджана были сохранены во время пандемии и поддерживаются более высокими ценами на нефть. Суверенные активы в иностранной валюте выросли до 51,2 млрд долларов США на конец третьего квартала 2021 года (86% из которых составляют активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана) с 49,9 млрд долларов США на конец 2020 года, что эквивалентно текущим внешним платежам за 26 месяцев. Чистый спрос на иностранную валюту в этом году был стабильным, а продажи Госнефтефонда в иностранной валюте (которые ограничены суммой бюджетных трансфертов) были ниже всех бюджетных ассигнований", - отмечает Fitch.