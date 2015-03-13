Fitch подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне "BBB-"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Международное кредитное агентство «Fitch Ratings», вновь утвердив долгосрочный рейтинг в местной и иностранной валюте Азербайджанской Республики на инвестиционном уровне «ВВВ–», сохранило «стабильный» прогноз.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства финансов, в отчете, подготовленном агентством, отмечается, что несмотря на негативное влияние резкого снижения цен на нефть в мире на существующую в Азербайджане фискальную позицию и позицию иностранной валюты, действенные меры, предпринятые правительством, понижая возможные риски в позиции государственного финансирования и запасов иностранной валюты, сохранят место страны как надежного внешнего кредитора.

По предположениям агентства, гибкая фискальная и монетарная политика в значительной степени предотвратят сокращение запасов иностранной валюты.

Наряду с отмеченным, дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости и проведение более действенных шагов по диверсификации экономики страны были расценены «Fitch Ratings» как дополнительные факторы, которые окажут позитивное влияние на будущий рейтинг страны.

Новое утверждение «стабильного» прогноза инвестиционного уровня «ВВВ–», данного ранее ведущим международным кредитным рейтинговым агентством Азербайджанской Республике в более благоприятной экономической обстановке, не только демонстрирует устойчивый потенциал экономики страны, но также наглядно свидетельствует о высоком доверии международной финансовой общественности к Азербайджану.