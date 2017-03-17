Fitch подтвердил рейтинг ЗАО "Южный газовый коридор"

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг в иностранной валюте по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте ЗАО "Южный газовый коридор" на уровне "BB+".

Как сообщает Report, агентство заявило, что данное подтверждение отражает неизменную позицию Fitch в отношении еврооблигаций ЮГК на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году, выпущенных под гарантии Азербайджанской Республики.

Напомним, что ЗАО "Южный газовый коридор", эмитировавший в марте 2016 года на международном рынке десятилетние облигации в объеме 1 млрд долларов США с доходностью 7% годовых (купонная ставка - 6,875), в соответствии с требованиями 144a/RegS, в этом месяце осуществил размещение второго выпуска корпоративных облигаций на 1 млрд долларов с доходностью 5,8% годовых.

Отметим, что 51% акций ЗАО "Южный газовый коридор" принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% акций - SOCAR.