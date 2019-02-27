Fitch подтвердил рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на уровне "BB +".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Прогноз по рейтингу стабильный.

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Fitch заявляет, что рейтинг отражает его неизменную позицию по фонду.

"Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд находится в государственной собственности, имеет тесные связи с правительством, а контроль над его деятельностью говорит о стратегическом значении фонда в экономической политике государства", - отмечают в агентстве.

В Fitch полагают, что правительство продолжит поддерживать фонд в среднесрочной перспективе. Сюда входят вливание капитала, скупка Центробанком облигаций фонда и пр. Фонд также косвенно поддерживается тем, что не выплачивает подоходный налог и имеет доходы от операций.

"Роль фонда в жилищной политике государства важна. Фонд является единственной государственной организацией, предоставляющей субсидированные ипотечные кредиты. В последнее время он выступает в роли централизованного кредитора на местном ипотечном рынке. Фонд охватывает более 60% кредитного портфеля по недвижимости, выданного домохозяйствам в Азербайджане", - говорится в сообщении.