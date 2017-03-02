Fitch подтвердил рейтинг Азербайджанского ипотечного фонда

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в национальной и иностранной валюте на уровне "BB+", прогноз по рейтингу "негативный".

Как сообщает Report, рейтинг АИФ отражает суверенный рейтинг Азербайджана. Помимо этого, Fitch отмечает, что организация имеет тесные связи с государством, играет основную роль в государственной жилищной политике и находится под строгим контролем властей.