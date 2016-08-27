Fitch подтвердил рейтинг Азербайджана на отметке BB+ - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 09:32

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинг Азербайджана.

Как сообщает Report, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в местной и иностранной валюте (İDR) на уровне BB+, прогноз по рейтингу "негативный".

Fitch также подтвердил рейтинг облигаций в иностранной валюте на уровне BB+.

Наряду с этим, краткосрочный рейтинг Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDRs) утвержден на уровне B+.

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Рейтинг BB+ Азербайджана определяет баланс между показателями сильного внешнего баланса и низким уровнем госдолга, вытекающим из высоких доходов от продажи нефти предыдущих лет, и сильной зависимостью от нефти, неразвитыми политическими рамками и слабостью банковского сектора.

Fitch считает, что оттягивание девальвации в Азербайджане привело к росту государственных расходов.

По мнению аналитиков агентства, Азербайджан имеет достаточные возможности для устранения дефицита госбюджета: “По информации на конец июня, активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) были равны 35,1 млрд. долларов (95% ВВП в 2016 г.). В 2016 году активы ГНФАР выросли на 1,5 млрд. долларов”.

Fitch прогнозирует сокращение активов во второй половине года за счет роста капитальных расходов: “Внешний государственный долг по итогам 2016 года будет выше прогнозируемого. Так, по прогнозам, внешний госдолг должен составить 31% ВВП страны, однако есть вероятность роста этого показателя до 51,4%”.

Агентство отмечает, что налоговые показатели Азербайджана снизились на фоне падения цен на нефть, и прогнозирует дефицит консолидированного госбюджета на уровне 7,3% ВВП в 2016 году, что заметно отличается от предыдущего прогноза в 12,5%: “Показатели роста цен на нефть выше прогнозируемых привели к сокращению доли дефицита в ВВП. В первом полугодии этого года капитальные расходы составили 31% заложенной в бюджете суммы”.

Агентство прогнозирует двузначную инфляцию в Азербайджане, но в 2017 году существует вероятность возврата к однозначной цифре: “Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 6%. Ожидаются позитивные изменения в связи с развитием ненефтяного сектора. Крупные энергетические проекты создадут условия для этого роста в среднесрочной перспективе, а добыча с месторождения Шахдениз-2 предположительно начнется во второй половине 2018 года”.