Fitch подтвердил рейтинг Accessbank - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ОАО Accessbank на уровне "BB+", прогноз по рейтингу "негативный".

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, рейтинг устойчивости банка снижен с уровня "bb-" до "b+".

"Негативный" прогноз по рейтингу Accessbank установлен в соответствии с независимым рейтингом Азербайджана.

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Подтверждение агентством долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне "BB+" и рейтинга поддержки "3" Accessbank отражает вероятность того, что банк будет получать поддержку со стороны международных финансовых институтов, являющихся акционерами банка. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD - AAA/стабильный), KfW (AAA/стабильный), Международная финансовая корпорация и Черноморский банк торговли и развития владеют по 20% акций Accessbank. Access Microfinance Holding принадлежит 16,5%, LFS Financial Systems GmbH - 3,47%.

Fitch предполагает поддержку Accessbank со стороны международных акционеров в связи с тем, что они придают стратегическое значение микрокредитованию на развивающихся рынках.

Тем не менее, потенциальная поддержка банка может осложнится вследствие ограничений при переводе и конвертации валюты.

Понижение рейтинга устойчивости с "bb-" до "b+" отражает значительное ухудшение качества активов Accessbank в результате девальвации маната в 2015 году. Необходимый уровень капитала и управляемые риски рефинансирования положительно сказались на рейтинге устойчивости банка.

По итогам первого полугодия 2016 года, просроченные кредиты сроком более 90 дней составили 20% кредитного портфеля Accessbank. Из них 57% покрыто за счет резервов. На конец прошлого года удельный вес проблемных кредитов в общем портфеле был равен 5% (покрыты резервами на 97%). Реструктурированные кредиты составили 54% кредитного портфеля.

Fitch также прогнозирует дальнейшее ухудшение качества активов и недостаток капитала. Так, отсутствие резервов на покрытие проблемных кредитов в объеме 64 млн. манатов и реструктуризация кредитов на сумму 388 млн. манатов могут привести к дополнительному выделению резервов.

Краткосрочные потребности в рефинансировании хоть и снизились в первом полугодии 2016 года, но все же остаются значительными. По итогам первого полугодия, обязательства банка сроком на 12 месяцев были равны примерно 30%, а запас ликвидности составил 92% совокупных обязательств. Доступ Accessbank к международным финансовым институтам снижает риски рефинансирования.