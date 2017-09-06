Fitch подтвердил новый рейтинг AccessBank

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг AccessBank в категории "BB" с прогнозом "Стабильный" на уровне "BB-".

Об этом Report сообщили в пресс-службе банка.

В информации говорится, что таким образом AccessBank сохраняет самый высокий рейтинг среди финансовых институтов в Азербайджане.

Агентство также подтвердило рейтинг поддержки Банка на уровне "3", который подтверждает постоянную поддержку акционеров.

"Рейтинг отражает хорошую позицию Банка в текущей рыночной ситуации. Наши сильные акционеры и их твердая поддержка являются важным активом в этом контексте. Основываясь на наши лидирующие позиции на рынке финансирования предприятий микро, малого и среднего бизнеса, мы все также стремимся оказывать максимальную поддержку нашим клиентам, предлагая индивидуальные финансовые решения, включая цифровые каналы обслуживания", - прокомментировал председатель правления AccessBank д-р Рольф Рейхардт.

Напомним, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.