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Fitch: Поддержание привязки маната к доллару остается политическим приоритетом Азербайджана

Fitch: Поддержание привязки маната к доллару остается политическим приоритетом Азербайджана Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает поддержание де-факто привязки маната к доллару США как высокий политический приоритет, несмотря на заявленные властями планы по расширению валютной гибкости в среднесрочной перспективе.
Финансы
14 июня 2025 г. 03:11
Fitch: Поддержание привязки маната к доллару остается политическим приоритетом Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает поддержание де-факто привязки маната к доллару США как высокий политический приоритет, несмотря на заявленные властями планы по расширению валютной гибкости в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

Fitch отмечает, что Центральный банк Азербайджана продолжает развивать инструменты управления структурным избытком ликвидности в банковской системе, а также усиливает эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

“Тем не менее, трансмиссия монетарных решений остается ограниченной из-за ряда факторов, в частности, из-за недостаточно развитых внутренних денежных рынков, чрезмерной ликвидности в банковской системе, относительно высокой долларизации: на апрель 2025 года 40% депозитов остаются номинированными в иностранной валюте, несмотря на тенденцию к снижению”, - подчеркивают аналитики агентства.


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Версия на азербайджанском языке Fitch: Manatın dollara bağlılığının saxlanması Azərbaycanın siyasi prioriteti olaraq qalır

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