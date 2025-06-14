Fitch: Поддержание привязки маната к доллару остается политическим приоритетом Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает поддержание де-факто привязки маната к доллару США как высокий политический приоритет, несмотря на заявленные властями планы по расширению валютной гибкости в среднесрочной перспективе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает поддержание де-факто привязки маната к доллару США как высокий политический приоритет, несмотря на заявленные властями планы по расширению валютной гибкости в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

Fitch отмечает, что Центральный банк Азербайджана продолжает развивать инструменты управления структурным избытком ликвидности в банковской системе, а также усиливает эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

“Тем не менее, трансмиссия монетарных решений остается ограниченной из-за ряда факторов, в частности, из-за недостаточно развитых внутренних денежных рынков, чрезмерной ликвидности в банковской системе, относительно высокой долларизации: на апрель 2025 года 40% депозитов остаются номинированными в иностранной валюте, несмотря на тенденцию к снижению”, - подчеркивают аналитики агентства.



