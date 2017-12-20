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    Fitch пересмотрит рейтинги Международного банка Азербайджана

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о возможном пересмотре рейтингов Международного банка Азербайджана в связи с введенными изменениями оценки банков по методологии агентства. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МБА.

    В соответствии с этим, Fitch планирует присвоить рейтингу "ссс" критерий позитивного, стабильного или негативного прогноза. Таким образом текущему рейтингу устойчивости банка "ссс" (VR) будет присвоен соответствующий прогноз в зависимости от профиля риска.

    Напоминаем, что после успешного завершения добровольной реструктуризации Международного банка Азербайджана долгосрочный рейтинг в иностранной валюте финансового института был повышен рейтинговым агентством Fitch до уровня B-.

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