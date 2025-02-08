Fitch ожидает снижение выручки “КазМунайГаз” в 2025 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует валовую выручку казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) в 2025 году на уровне 14,93 млрд долларов США.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует валовую выручку казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) в 2025 году на уровне 14,93 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, выручка компании по итогам 2024 года составила 16,536 млрд долларов США.

По оценкам агентства, операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) КМГ ожидается на уровне 2,24 млрд долларов в текущем году, а в 2024 году - 2,811 млрд долларов США..

"Мы ожидаем, что добыча КМГ останется в целом стабильной в течение следующих 4 лет, чему будут способствовать высокие доказанные запасы", - подчеркивает агентство.

В 2024 году объем добычи нефти и конденсата по группе компаний КМГ составил 23,8 млн тонн (рост на 1,3% в годовом исчислении).

85% консолидированной добычи нефти КМГ приходится на семь ключевых месторождений. Добыча природного газа в основном является результатом долей участия в Тенгизшевройл, Кашагане и Карачаганаке. КМГ управляет шестью НПЗ, включая активы, находящиеся в совместной собственности с CNPC, CITIC и румынской KMG International NV (B+/Стабильный).

Также прогнозируется снижение рентабельности по EBITDA (отношение прибыли до вычетов к выручке) с 17% в 2024 году до 15% в 2025 году.

По мнению Fitch, объем EBITDA и рентабельность КМГ находятся на среднем уровне по сравнению с конкурентами из Центральной Азии [SOCAR и "Узбекнефтегаз"]. Запасы SOCAR и "Узбекнефтегаз" преимущественно состоят из природного газа, в то время как у КМГ 76% составляет нефть и 24% газ.