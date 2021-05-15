Fitch ожидает с 2022 года ежегодное сокращение трансфертов ГНФАР в бюджет на $0,2 млрд

Госдолг сократится до 17,6% ВВП к концу 2022 года против 21,4% в 2020 году

Уровень перекредитования и гарантий со стороны правительства Азербайджана в целом не изменился за последний год и составил 31,5% ВВП на конец первого квартала 2021 года, почти три четверти из которых составляют инвестиционные проекты в газовой сфере и реструктуризация Международного банка Азербайджана в 2017 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Правительство сделало первый шаг к совершенствованию корпоративного управления в государственных предприятиях путем консолидации отчетности и мониторинга в недавно созданном Азербайджанском инвестиционном холдинге, но для существенного снижения рисков потребуется прогресс в их реструктуризации. Риск условных обязательств Государственной нефтяной компании (SOCAR) смягчается низкой ценой безубыточности добычи нефти, составляющей в среднем около 15 долларов США за баррель», - говорится в сообщении агентства.

Соотношение совокупного государственного долга к ВВП, которое выросло на 2,4 п.п. в 2020 году до 21,4%, по прогнозам, снизится до 17,6% к концу 2022 года, что значительно ниже текущего медианного значения «BB» в 60%.

«Правительство планирует ввести в действие пересмотренное бюджетное правило, которое вступит в силу в 2022 году, которое, как мы ожидаем, будет включать ежегодное сокращение первичного сальдо, не связанного с нефтью, целевого показателя долга и ежегодного сокращения трансфертов SOFAZ в бюджет на 0,2 млрд долларов США. Надежная и последовательная реализация может помочь закрепить государственные финансы и сохранить резервы в среднесрочной перспективе», - считает Fitch .