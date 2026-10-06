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    Fitch ожидает профицит счета текущих операций Азербайджана на уровне 11% ВВП

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 10:19
    Fitch ожидает профицит счета текущих операций Азербайджана на уровне 11% ВВП

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рассчитывает на сохранение положительного сальдо счета текущих операций и консолидированного бюджета Азербайджана по итогам 2026 года, даже на фоне нисходящей динамики мировых нефтяных котировок.

    Как передает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "По итогам текущего года мы прогнозируем профицит консолидированного бюджета Азербайджана на уровне примерно 3,7% ВВП, тогда как положительное сальдо счета текущих операций ожидается вблизи отметки 11% ВВП. Это свидетельствует о сохранении мощного внешнеэкономического запаса прочности страны", - подчеркнул Э. Моралес.

    Представитель агентства указал, что чистые суверенные зарубежные активы Азербайджана, включающие средства Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) и Центрального банка, оцениваются приблизительно в 73% ВВП, а совокупный объем аккумулированных активов составит около 91 млрд долларов США.

    Согласно оценке Fitch Ratings, прямой государственный долг Азербайджана удерживается на исключительно низком уровне - менее 20% ВВП, что заметно выигрышнее медианного значения для государств с рейтинговой категорией "BBB" (57% ВВП). Дополнительным элементом финансовой устойчивости служит структура государственного долга, приблизительно две трети которого деноминировано в национальной валюте.

    Э. Моралес также обратил внимание на меры правительства республики, ориентированные на поэтапное сокращение в среднесрочной перспективе зависимости государственных финансов от нефтяных поступлений и трансфертов из ГНФАР. В рамках базового сценария ненефтяной первичный дефицит Азербайджана должен уменьшиться с 18,6% ВВП по итогам прошлого года до приблизительно 13% ВВП к 2029 году.

    Эрик Ариспе Моралес Fitch Ratings
    "Fitch": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabında ÜDM-in 11 %-i qədər profisit olacaq
    Fitch expects Azerbaijan's current account surplus at 11% of GDP
    44 - Tezliklə
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