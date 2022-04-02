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Fitch отозвало рейтинги 20 органов власти в России

Fitch отозвало рейтинги 20 органов власти в России Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 20 российских местных и региональных правительств в местной и иностранной валюте.
Финансы
2 апреля 2022 г. 11:15
Fitch отозвало рейтинги 20 органов власти в России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 20 российских местных и региональных правительств в местной и иностранной валюте.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Речь идет о рейтингах Москвы и области, Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Республики Татарстан, Свердловской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской областей и ряда других регионов.

Долговые рейтинги региональных органов власти также были отозваны.

Ранее стало известно, что Fitch Ratings объявило о снижении рейтинга дефолта эмитента 20 регионов России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирскую область и другие.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch” Rusiyanın 20 hakimiyyət orqanının reytinqini geri çağırıb

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