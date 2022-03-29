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Fitch отозвал рейтинги 27 российских банков

Fitch отозвал рейтинги 27 российских банков Рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, их 4 дочерних организаций из-за санкций против России.
Финансы
29 марта 2022 г. 13:37
Fitch отозвал рейтинги 27 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, их 4 дочерних организаций из-за санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании.

15 марта Евросоюз запретил с 15 апреля оказание услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств любым российским клиентам в рамках очередного пакета санкций против России в ответ на боевые действия в Украине.

Fitch Ratings заявляло, что аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, подпавших под санкции Евросоюза. 25 марта Fitch отозвало суверенные рейтинги России.

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